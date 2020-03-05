На большинстве подсолнуховых полей в отдельных районах не соблюдаются правила севооборота (инфографика)

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Значительный процент сельскохозяйственных земель в Украине обрабатывается вопреки принципам севооборота.
Это показал анализ с/х платформы EOS Crop Monitoring.
Особенно это касается культур вроде подсолнечника, которые сильно истощают землю.
Исследование показало, что больше всего эти правила нарушают в Луганской, Кировоградской и Николаевской областях. По состоянию на 2019 год значительное количество посевных площадей – до 165 тыс. га в отдельных областях – культивировалось с нарушениями норм севооборота, приводя к истощению плодородия земель.
Например, в Бобринецком районе Кировоградской области почти 70% подсолнуховых полей засеваются два или более раз подряд. Средний показатель по другим культурам в масштабах страны также неутешителен – 17,5% полей не выполняют нормы севооборота.
EOS Crop Monitoring
Как определяли:
Наиболее показательны данные по подсолнечнику – очень требовательному к питательным веществам растению, которое сильно истощает почву. Программа определила, что «главными нарушителями» севооборота стали Луганская (почти 165 тыс. га), Кировоградская (около 165,5 тыс. га) и Николаевская области (более 151 тыс. га). Это 33.4, 23.5 и 22.3 процента соответственно от общего количества подсолнуховых полей в этих областях. По данным Госстата, в 2019 году в Украине вырастили более 5.8 млн га этой культуры.
Почему севооборот важен:
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