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На большинстве подсолнуховых полей в отдельных районах не соблюдаются правила севооборота (инфографика)

На большинстве подсолнуховых полей в отдельных районах не соблюдаются правила севооборота (инфографика)

Значительный процент сельскохозяйственных земель в Украине обрабатывается вопреки принципам севооборота.

Это показал анализ с/х платформы EOS Crop Monitoring.

Особенно это касается культур вроде подсолнечника, которые сильно истощают землю.

Исследование показало, что больше всего эти правила нарушают в Луганской, Кировоградской и Николаевской областях. По состоянию на 2019 год значительное количество посевных площадей – до 165 тыс. га в отдельных областях – культивировалось с нарушениями норм севооборота, приводя к истощению плодородия земель.

Например, в Бобринецком районе Кировоградской области почти 70% подсолнуховых полей засеваются два или более раз подряд. Средний показатель по другим культурам в масштабах страны также неутешителен – 17,5% полей не выполняют нормы севооборота.


EOS Crop Monitoring

Как определяли:

  • технология EOS Crop Monitoring позволяет дистанционно определить тип выращиваемой культуры и вычислить площадь насаждений на основе спутниковых снимков и алгоритмов искусственного интеллекта;
  • поскольку снимки за последние несколько лет сохраняются в базе, программа может “заглянуть” в прошлое и увидеть, что и в каких количествах росло на отдельных участках и в масштабах регионов.

Наиболее показательны данные по подсолнечнику – очень требовательному к питательным веществам растению, которое сильно истощает почву. Программа определила, что «главными нарушителями» севооборота стали Луганская (почти 165 тыс. га), Кировоградская (около 165,5 тыс. га) и Николаевская области (более 151 тыс. га). Это 33.4, 23.5 и 22.3 процента соответственно от общего количества подсолнуховых полей в этих областях. По данным Госстата, в 2019 году в Украине вырастили более 5.8 млн га этой культуры.

Почему севооборот важен:

  • в случае подсолнечника такие нарушения очень вредят земле. Он высушивает почву на глубину до 3 м, стимулируя эрозию. В классических севооборотах его выращивали не чаще чем раз в 7-8 лет
  • севооборот – это необходимая сезонная смена культур на поле для минимизации негативного антропогенного воздействия на землю. Ведь если выращивать те же растения на одном участке из сезона в сезон, возникает химический дисбаланс в структуре почвы. Систематическое нарушение правил севооборота может привести к ухудшению качественных характеристик земли, снижению уровня грунтовых вод и даже эрозии, сделав участок непригодным для выращивания с/х культур на несколько лет.
По материалам Finance.UA
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