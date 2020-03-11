0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Bentley будет выпускать новый кроссовер вместо седана Mulsanne

Bentley будет выпускать новый кроссовер вместо седана Mulsanne

Весной текущего года закончится серийное производство представительского седана Bentley Mulsanne. Вместо него Bentley может выпустить на рынок новый роскошный кроссовер. На такую возможность в своем интервью намекнул глава Bentley Адриан Холлмарк.

В модельной линейке Bentley новый кроссовер будет располагаться над Bentayga. То есть речь идет о новом топовом кроссовере этого бренда.

«Мы хотим сделать новый кроссовер, который по своим размерам будет больше, чем Bentley. Почему бы и нет? В Китае, например, пользуются неплохим спросом большие люксовые кроссоверы», — сказал Холлмарк.

Холлмарк также намекнул, что в модельной линейке Bentley, помимо Bentayga, могут появиться три новых кроссовера и кроссовер-купе. Интересно, что кроссовер-купе должен быть «более доступным по цене», чем кроссоверы. Но его размеры тоже будут меньше, чем размеры кроссоверов.

Bentley

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.