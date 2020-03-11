Bentley будет выпускать новый кроссовер вместо седана Mulsanne

Весной текущего года закончится серийное производство представительского седана Bentley Mulsanne. Вместо него Bentley может выпустить на рынок новый роскошный кроссовер. На такую возможность в своем интервью намекнул глава Bentley Адриан Холлмарк.

В модельной линейке Bentley новый кроссовер будет располагаться над Bentayga. То есть речь идет о новом топовом кроссовере этого бренда.

«Мы хотим сделать новый кроссовер, который по своим размерам будет больше, чем Bentley. Почему бы и нет? В Китае, например, пользуются неплохим спросом большие люксовые кроссоверы», — сказал Холлмарк.

Холлмарк также намекнул, что в модельной линейке Bentley, помимо Bentayga, могут появиться три новых кроссовера и кроссовер-купе. Интересно, что кроссовер-купе должен быть «более доступным по цене», чем кроссоверы. Но его размеры тоже будут меньше, чем размеры кроссоверов.

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