Bentley будет выпускать новый кроссовер вместо седана Mulsanne

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Весной текущего года закончится серийное производство представительского седана Bentley Mulsanne. Вместо него Bentley может выпустить на рынок новый роскошный кроссовер. На такую возможность в своем интервью намекнул глава Bentley Адриан Холлмарк.
В модельной линейке Bentley новый кроссовер будет располагаться над Bentayga. То есть речь идет о новом топовом кроссовере этого бренда.
«Мы хотим сделать новый кроссовер, который по своим размерам будет больше, чем Bentley. Почему бы и нет? В Китае, например, пользуются неплохим спросом большие люксовые кроссоверы», — сказал Холлмарк.
Холлмарк также намекнул, что в модельной линейке Bentley, помимо Bentayga, могут появиться три новых кроссовера и кроссовер-купе. Интересно, что кроссовер-купе должен быть «более доступным по цене», чем кроссоверы. Но его размеры тоже будут меньше, чем размеры кроссоверов.
Bentley
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