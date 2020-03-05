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В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги

В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги

Правоохранителям удалось пресечь деятельность группировки, которую подозревают в организации несанкционированного вмешательства в компьютерные системы банковских учреждений, физических и юридических лиц Украины и стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленники инфицировали компьютеры банковской сети, и с помощью бот-сети за год вывели более 30 млн грн на счета подставных лиц.

Оперативники установили, что с помощью программы клиент-банка, установленной на инфицированном компьютере, злоумышленники выводили средства на банковские счета подставных лиц или переводили в криптовалюту с помощью обменных пунктов в интернете. В результате убытки от противоправной деятельности фигурантов за год составили свыше 30 миллионов гривен.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, использовавшиеся в противоправной деятельности злоумышленников. Изъятая техника отправлена на проведение экспертизы.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. Им грозит наказание до шести лет лишения свободы.

По материалам Корреспондент.net
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