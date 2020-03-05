В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правоохранителям удалось пресечь деятельность группировки, которую подозревают в организации несанкционированного вмешательства в компьютерные системы банковских учреждений, физических и юридических лиц Украины и стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что злоумышленники инфицировали компьютеры банковской сети, и с помощью бот-сети за год вывели более 30 млн грн на счета подставных лиц.
Оперативники установили, что с помощью программы клиент-банка, установленной на инфицированном компьютере, злоумышленники выводили средства на банковские счета подставных лиц или переводили в криптовалюту с помощью обменных пунктов в интернете. В результате убытки от противоправной деятельности фигурантов за год составили свыше 30 миллионов гривен.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, использовавшиеся в противоправной деятельности злоумышленников. Изъятая техника отправлена на проведение экспертизы.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. Им грозит наказание до шести лет лишения свободы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 5036 19
В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезонВчера, 20:20 - 1246 11
😷Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину – торгпред7 ч. назад - 2210 5
Sport Life предупреждает о изменении цен на абонементы из-за падения гривны2 ч. назад - 1450 4
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк3 ч. назад - 1026 4
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен7 ч. назад - 17870 4
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре5 ч. назад - 6516 2
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 5036 19
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавируса (обновляется)4 ч. назад - 4618 3
Цены на нефть и падение рубля: что происходит с российской экономикойВчера, 16:00 - 4551 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая5 ч. назад - 255
😷Названы новые симптомы коронавирусаВчера, 12:34 - 2650
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1433 2
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 924 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 869 1