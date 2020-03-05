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Айтишники просят гарантировать неизменность текущих налоговых условий для ИТ-отрасли - петиция

Айтишники просят гарантировать неизменность текущих налоговых условий для ИТ-отрасли - петиция

На сайте электронных петиций появилось обращение представителей ИТ-отрасли с просьбой о гарантии стабильности текущих налоговых условий.

Об этом свидетельствует информация на сайте.

“В своей вступительной речи премьер-министр Украины сделал ударение на росте украинской промышленности. Однако современная промышленность – это не только станко- и самолетостроение. Информационные технологии – это тоже промышленность. Сверхсовременная индустрия, которая не использует полезные ископаемые, не загрязняет воду и атмосферу, однако приносит миллиарды долларов экспортных поступлений и занимает второе место в стране по объёму экспорта услуг”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, стремительное развитие ИТ в Украине происходило не в последнюю очередь за счет минимального вмешательства государства в эту отрасль промышленности. Однако Министерство цифровой трансформации периодически пытается изменить налоговые режимы работы отрасли, предлагая идеи увеличения налоговой нагрузки. Все дискуссии о “развитии” ИТ-сферы ведутся с крупными компаниями и не учитывают мнение непосредственно IT-специалистов – как тех, которые предоставляют услуги украинским компаниям, так и фрилансеров, работающих непосредственно на иностранного заказчика.

Опрос, проведенный среди представителей IT-сообщества по предварительной версии законопроекта показал, что 65% опрошенных не поддерживают подобную идею.

“Каждая подобное предложение порождает резкую критику IT-сообщества, особое возмущение вызвала последняя идея о введении отдельной 5-й группы ФЛП и запрет для нее внешнеэкономической деятельности. Принятие этого или подобного законопроекта приведет к фактической монополизации рынка крупными компаниями и вытеснению с рынка мелких фирм и фрилансеров. Замечу, что спрос на специалистов в области информационных технологий огромный во всем мире, поэтому ухудшение условий повлечет за собой резкое увеличение эмиграции высококвалифицированных инженеров, и соответственно падению реальных доходов отрасли и валютных поступлений в Украину”, – сообщается в петиции.

Позиция авторов петиции:

  • непродуманные шаги Министерства цифровой трансформации могут привести к коллапсу отрасли в целом;
  • запретить ИТ-шникам ВЭД – это как открыть подачу топлива двигателям самолета, летящего над океаном;
  • “…мы не просим государственных дотаций и преференций, единственное, что необходимо отрасли от государства для дальнейшего устойчивого развития – стабильность текущих налоговых условий”, – отмечает автор петиции.
По материалам Finance.UA
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