Госдолг с начала года вырос на 46 млрд грн — Счетная палата

Девальвация гривны в январе-феврале 2020 года и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга увеличили государственный долг на 46,4 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.

“Девальвация гривны за два первых месяца 2020 года и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга увеличили государственный долг на 46,4 млрд грн”, – написал Пацкан.

Он отметил, что по итогам января-февраля внешний долг вырос на 61,2 млрд грн. В то же время сократился внутренний – на 14,8 млрд грн. При этом на погашение государственного долга израсходовано 51,7 млрд грн, или 87,6% к плану на отчетный период. Экономия на обслуживании долга произошло за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару, чем учтено в государственном бюджете на этот год.

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“Но заложение в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем. Фактический курс гривны в среднем за январь−февраль составил 24 гривны за доллар США. А в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 грн”, – отметил Пацкан.