Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

В Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR.

“Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать”, – сказал он, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.

По словам эстонского министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу.

Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации. “Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте – двух недель. Первый вывод – такой плохой “видимости”, как сейчас, в экономике у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца”, – сказал Хельме.