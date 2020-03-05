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😷 Ученые заплатят 4600 долларов за заражение коронавирусом

&#128567; Ученые заплатят 4600 долларов за заражение коронавирусом

Добровольцам хотят заплатить 3500 фунтов (примерно 4600 долларов) за заражение коронавирусом. Эксперты инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле, Лондон, заразят группы из 24 здоровых людей штаммами вируса 0C43 и 229E.

Оба эти штамма являются распространенными, но гораздо менее серьезными типами коронавируса, и считается, что они вызывают легкие респираторные симптомы, которые не так серьезны, как Covid-19, сообщает The Daily Star.

Тем не менее, ученые полагают, что эксперимент может помочь в борьбе со вспышкой коронавируса, который на сегодняшний день убил более 3500 человек во всем мире. Во время исследования участники проведут две недели в изоляции, будут придерживаться ограниченной диеты и не смогут заниматься физическими упражнениями или иметь физический контакт с другими людьми.

В течение этого времени они пройдут серию обследований, в том числе мазки из носа и анализы крови, в то время как медицинский персонал в защитной одежде соберет любые зараженные ткани. Hvivo, компании, которой принадлежит лаборатория, нужно будет получить разрешение от Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании до начала тестирования.

Создатели вакцины Covid-19, вероятно, получат существенное вознаграждение. Например, производитель лекарств Sanofi заработал миллиарды на продаже прививок от гриппа в прошлом году.

По материалам bigmir.net
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