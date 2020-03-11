Apple запатентовала конкурента Samsung Galaxy Fold (фото)

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Смартфоны с гибким экраном стали новым трендом. Такие устройства уже представили Samsung, Motorola и Huawei. Согласно последним данным, над подобным гаджетом работает и компания Apple.
Об этом сообщает phonearena.
Новый патент был выдан Apple Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). Судя по всему, устройство получит гибкий дисплей, соединенный при помощи специальных шарниров. Речь идет о двух вариантах дизайна: классический, когда основной экран будет свернут внутрь, и такой, где экран будет складываться в несколько слоев.
Точных сведений о материале покрытия дисплея пока нет. Гибкая часть может быть усилена химическими веществами и изготовлена из стекла, сапфира или любого другого керамического материала. В патенте указывается, что защитные листы будут использоваться для “облегчения локального изгиба или изгиба без создания неприемлемого внутреннего напряжения”.
Патентное изображение: phonearena
В патенте описывается применение нескольких датчиков, включая акселерометр, гироскоп, магнитометр и другие. Они должны определять правильную ориентацию дисплея. Apple также рассматривает возможность использования сенсоров для включения, отключения или перевода экрана в режим ожидания в тот момент, когда устройство будет находиться в сложенном состоянии.
Патентное изображение: phonearena
Согласно документу, смартфон можно будет разместить таким образом: под углом 90 градусов, используя нижнюю часть в роли цифровой клавиатуры, или в сложенном состоянии, разместив его на тумбочке, где устройство сможет показывать полезную для пользователя информацию.
Пока не ясно, планирует ли Apple выпускать подобный гаджет или же это очередной патент, который никогда не будет воплощен в жизнь.
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