😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая

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Китай потратил десятилетия, поддерживая свой технологический сектор. Сейчас, столкнувшись с масштабной проблемой в области здравоохранения, Пекин подталкивает свои технологические компании присоединиться к борьбе с новым коронавирусом.
Технические гиганты страны отреагировали на вспышку, развернув автономные транспортные средства для доставки медицинских работников, установив беспилотники с термокамерами для улучшения выявления вируса и предоставив свои вычислительные возможности для разработки вакцины.
В этом месяце Tencent (TCEHY) открыл свои суперкомпьютерные средства — которые включают машины, которые могут выполнять вычисления намного быстрее, чем обычный ПК, чтобы помочь исследователям, пытающимся найти лекарство.
А Didi, крупнейший в Китае поставщик транспортных услуг, объединился с медицинскими и вспомогательными организациями, чтобы позволить работникам, которые выполняют задачи, связанные с анализом данных, онлайн-моделированием или логистической поддержкой, бесплатно использовать серверы Didi.
Гигант по доставке еды Meituan Dianping представил роботов для некоторых ресторанов своих партнеров в Пекине. Они помогают доставлять еду из ресторанов работникам доставки и клиентам, которые ожидают заказы “с собой”.
Китайский гигант электронной коммерции JD.com, тем временем, недавно заручился работами-самокатами, чтобы доставить товары медицинским работникам в центральном китайском городе Ухань, откуда происходит вирус.
Небольшие боты (которые выглядят и управляют так же, как транспортные средства) доставляли пакеты в больницу, где в первую очередь лечатся пациенты с коронавирусом. Маршрут сравнительно короткий — около 600 метров до больницы, но это помогло защитить клиентов и служащих.
Автономный робот для доставки, который совершил первую доставку в больницу в Ухане
Власти Китая разослали около 100 дронов по всей стране для проверки мест с толпами. Почти 200 сотрудников были направлены в командные центры, где они могут следить за тем, что дрон видит в режиме реального времени.
Город в Китае использует дронов-полицейских
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