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😷 Борьба с коронавирусом: Израиль вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

&#128567; Борьба с коронавирусом: Израиль вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

Израиль усиливает меры безопасности для защиты страны от коронавируса и заставляет всех, кто прибыл из-за границы, перейти на карантин.

Как пишет издание The tmes of Israel, соответствующее решение правительства было принято и начало действовать немедленно в понедельник, 9 марта, в 20:00. Для иностранных граждан оно вступит в силу через 72 часа, вечером 12 марта.

Что это значит:

  • всем гражданам Израиля, которые возвращаются из-за границы, было приказано немедленно перейти на карантин продолжительностью 14 дней;
  • иностранцам, которые не являются гражданами Израиля, разрешают въезжать в страну еще 72 часа. По истечении этого срока въезд для иностранцев будет запрещен полностью, если они не смогут самостоятельно оплатить 14-дневный карантин в стране;
  • тех, кто уже вернулся из поездок из-за рубежа, это решение не коснется;

Такое распоряжение будет действовать две недели.

Израильские СМИ сообщают, что Израиль “находится в международной изоляции” и предполагают, что “тысячи международных рейсов будут отменены”.

“Это трудное решение, но важное для того, чтобы защитить здоровье населения – и общественное здоровье прежде всего”, – заявил премьер-министр Бенджамин Нетаньяху.

Справка Finance.ua:

  • На данный момент было зарегистрировано 42 случая подтверждения случаев COVID-19 в Израиле, большинство из которых были заражены путешественниками, которые возвращались из-за границы.
  • По данным Министерства здравоохранения Израиля, в понедельник утром примерно 22 000 израильтян уже находились на карантине.
  • Ассоциация туристских въездов в Израиле назвала решение по карантину “смертельным ударом” для туристической отрасли.
По материалам TIMES OF ISRAEL
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