😷 Борьба с коронавирусом: Израиль вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

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Израиль усиливает меры безопасности для защиты страны от коронавируса и заставляет всех, кто прибыл из-за границы, перейти на карантин.
Как пишет издание The tmes of Israel, соответствующее решение правительства было принято и начало действовать немедленно в понедельник, 9 марта, в 20:00. Для иностранных граждан оно вступит в силу через 72 часа, вечером 12 марта.
Что это значит:
Такое распоряжение будет действовать две недели.
Израильские СМИ сообщают, что Израиль “находится в международной изоляции” и предполагают, что “тысячи международных рейсов будут отменены”.
“Это трудное решение, но важное для того, чтобы защитить здоровье населения – и общественное здоровье прежде всего”, – заявил премьер-министр Бенджамин Нетаньяху.
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