ПриватБанк начал льготное кредитование стартапов по программе «5-7-9»

Со 2 марта ПриватБанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для стартапов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

За первую неделю с начала приема заявок на льготное кредитование начинающих бизнесменов ПриватБанк уже рассматривает заявки на финансирование от почти двух сотен вновь созданных малых бизнесов.

Как сообщил руководитель направления по обслуживанию МСБ Сергей Клюев, ПриватБанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для стартапов со 2 марта.

Как стать участником программы:

иметь или открыть счет в ПриватБанке;

подать заявку на специальной странице .

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские предприниматели могут получить кредит:

на создание и развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы);

при этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест, с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины решил увеличить максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% годовых, который выдается на создание и развитие малого бизнеса, с 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов гривен.

С 1 марта Государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

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