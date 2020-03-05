ПриватБанк начал льготное кредитование стартапов по программе «5-7-9»

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Со 2 марта ПриватБанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для стартапов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
За первую неделю с начала приема заявок на льготное кредитование начинающих бизнесменов ПриватБанк уже рассматривает заявки на финансирование от почти двух сотен вновь созданных малых бизнесов.
Как сообщил руководитель направления по обслуживанию МСБ Сергей Клюев, ПриватБанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для стартапов со 2 марта.
Как стать участником программы:
В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские предприниматели могут получить кредит:
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