0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 189 0

ПриватБанк начал льготное кредитование стартапов по программе «5-7-9»

ПриватБанк начал льготное кредитование стартапов по программе «5-7-9»

Со 2 марта ПриватБанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для стартапов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

За первую неделю с начала приема заявок на льготное кредитование начинающих бизнесменов ПриватБанк уже рассматривает заявки на финансирование от почти двух сотен вновь созданных малых бизнесов.

Как сообщил руководитель направления по обслуживанию МСБ Сергей Клюев, ПриватБанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для стартапов со 2 марта.

Как стать участником программы:

  • иметь или открыть счет в ПриватБанке;

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские предприниматели могут получить кредит:

  • на создание и развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы);
  • при этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест, с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины решил увеличить максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% годовых, который выдается на создание и развитие малого бизнеса, с 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов гривен.
  • С 1 марта Государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать для себя кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.