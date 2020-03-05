"Таможня - не копилка": Нефедов ответил на критику от Зеленского

Глава таможни Максим Нефедов заявил, что поступления от таможни уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности и изменения курса доллара.

Мы же все понимаем, что фискальные органы – это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего… Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.

Конечно, таможня должна работать как корректный калькулятор, не имеет права закрывать глаза на какое-то занижение таможенной стоимости – так называемый пересорт, когда одни товары подменяются другими, и тому подобное.

Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам – это просто математически неверно”, – заявляет глава ГТС.

“Бюджет на этот год составлялся еще летом прошлого года в совершенно иной макроэкономической ситуации.

Тогда курс был выше 27 грн/$, и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложен средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%.

В то же время по состоянию на сейчас курс 24,8 грн/$, и при этом импорт не только не растет, но и падает.

Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т.д.).

В таком случае можно было бы действительно упрекать таможню: “Как же так, украинцы вдруг стали покупать меньше телефонов или носить меньше носков, это явно не соответствует действительности” … А падает в первую очередь импорт сырья”, – подчеркивает Нефедов.

Чиновник заявил, что факторами, которые повлияли на поступления от таможни, является общее падение цен из-за замедления мировой экономики, и определенные проблемы с украинской промышленностью.