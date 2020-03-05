Мировые рынки восстанавливаются после обвала

Ситуация на европейских биржах во вторник, 10 марта, нормализуется, а общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7% в понедельник. Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейский нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет, что вызвало сильную волатильность на мировых финансовых рынках.

Восстановление набирает обороты, поскольку инвесторы возлагают надежды на скоординированные политические действия правительств и центральных банков по всему миру с целью ослабить последствия вспышки коронавируса.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 7,79% до 23.851,02, S&P 500 – на 7,60% до 2.746,56, а Nasdaq Composite – на 7,29% до 7.950,68.

Президент США Дональд Трамп в понедельник анонсировал “значительные” шаги для защиты экономики от влияния коронавируса и сообщил, что во вторник обсудит снижение налога на зарплату с республиканцами Конгресса.