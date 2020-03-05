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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (31,891 млн и 19,401 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 18), максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,40-25,41 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму 51,292 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,4500 – 50 000
25,4200 – 15 000
25,4100 – 120 000
25,4100 – 39 000
25,4000 – 30 000
25,4000 – 25 000
25,4000 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,3500 – 5 000
25,4000 – 20 000
25,4000 – 20 000
25,5000 – 20 000
25,5000 – 33 333
25,5000 – 30 000
25,5000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,5721 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3622 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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