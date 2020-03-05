По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (31,891 млн и 19,401 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 18), максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,40-25,41 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму 51,292 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,4500 – 50 000

25,4200 – 15 000

25,4100 – 120 000

25,4100 – 39 000

25,4000 – 30 000

25,4000 – 25 000

25,4000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,3500 – 5 000

25,4000 – 20 000

25,4000 – 20 000

25,5000 – 20 000

25,5000 – 33 333

25,5000 – 30 000

25,5000 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,5721 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3622 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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