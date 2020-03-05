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Amazon начнет продавать технологию для магазинов без кассиров другим ритейлерам

Amazon начнет продавать технологию для магазинов без кассиров другим ритейлерам

Amazon начнет продавать технологию без касс и продавцов другим розничным сетям, сообщает Reuters.

По словам крупнейшего в мире онлайн-ритейлера, у него уже есть «несколько» подписанных контрактов с клиентами, зарегистрировавшимися для использования системы, которая продается как технология под названием Just Walk Out. Сайт Amazon приглашает других розничных продавцов делать запросы.

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Безналичная система Amazon использует комбинацию потолочных камер и датчиков веса полки для автоматического отслеживания покупателей и товаров при их перемещении по магазину. После того, как кто-то закончил свои покупки, он просто может выйти из магазина без необходимости что-либо сканировать или взаимодействовать с кассиром. Счет будет выставлен автоматически, а квитанция будет отправлена ​​по электронной почте.

Согласно Reuters, версия системы, которую Amazon продает другим ритейлерам, будет работать несколько иначе, чем система, которая уже используется в 26 магазинах. Вместо того, чтобы сканировать приложение, клиенты будут вставлять кредитную карту в турникет закрытого типа у входа в магазин.

По материалам ITsider.
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