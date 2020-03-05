Сколько будет стоить и от чего будет зависеть стоимость земли

После открытия рынка цена земли в Украине будет колебаться в пределах от 1 до 3 тыс. долларов/га.

Об этом сообщил народный депутат “Слуга народа”, председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий в интервью AgroPolit.com.

Он отметил, что земли, которые реально люди хотят покупать, будут стоить от 2,2 до 3 тыс. долларов/га.

“Цена очень зависит от региона. В западной Украине небольшие земельные участки – от 1-2 га, продать их кому-то за 2 тыс. долларов не очень хочется. В центральной – где есть по 5 га – получить за них 10 тыс. долларов, это уже совсем другое финансовое решение”, – отметил Заблоцкий.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведена до конца.