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Сколько будет стоить и от чего будет зависеть стоимость земли

Сколько будет стоить и от чего будет зависеть стоимость земли

После открытия рынка цена земли в Украине будет колебаться в пределах от 1 до 3 тыс. долларов/га.

Об этом сообщил народный депутат “Слуга народа”, председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий в интервью AgroPolit.com.

Он отметил, что земли, которые реально люди хотят покупать, будут стоить от 2,2 до 3 тыс. долларов/га.

“Цена очень зависит от региона. В западной Украине небольшие земельные участки – от 1-2 га, продать их кому-то за 2 тыс. долларов не очень хочется. В центральной – где есть по 5 га – получить за них 10 тыс. долларов, это уже совсем другое финансовое решение”, – отметил Заблоцкий.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме.
  • Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведена до конца.
  • Генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв заявлял, что после разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.
По материалам AgroPolit.com
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