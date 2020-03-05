Старейшие компании мира, работающие до сих пор (карта)

Около 50% новых компаний закрываются в первые пять лет, но есть такие, что существуют более 1000 лет.

Как сообщает businessviews, 53% старейших компаний, которые работают до сих пор, созданы в Японии.

Более того, старейшая компания мира была создана в Японии. Ей 1442 года. В конце 6 века буддизм только набирал популярность в Японии, и никто понятия не имел, как строить храмы. Для сооружения первого государственного храма был приглашен корейский специалист Сигэмицу Конго. Ему показалось перспективным продолжать, и семья Конго осталась в Японии и основала в 578 году строительную компанию “Конго Гуми”.

В 2004 году строительство храмов составляло 80% прибыли компании, а это $60 млн. К 2006 году “Конго Гуми” оставалась семейным бизнесом, а после, из-за роста долгов, владельцы были вынуждены продать ее крупной строительной компании.

А вот старейшая компания в США – ферма англичанина, которую в 1632 году основал англичанин Джон Таттл. Он получил грант от Короля Чарльза I на небольшой кусочек земли в Новом Свете и поехал открывать свою компанию – ферму Tuttle Farm, которая просуществовала в формате семейного бизнеса более 380 лет.

Однако, из-за отсутствия интереса к ведению фермерского хозяйства у молодых наследников, ферму продали в 2010 году.

Еще один пример, в Соединенном Королевстве еще в 886 году было открыто государственное производство монет. Тогда как многие старые компаний выросли из семейного бизнеса, в конце 9 века в Соединенном Королевстве уже открылась государственная корпорация Royal Mint. Она была создана для производства монет, которые могли бы использоваться как национальная валюта.

До сих пор Royal Mint производит фунты, но сейчас ее уже можно посетить как музей и узнать, как менялись технологии в течение одиннадцати веков и как монеты производят сейчас.

Бизнес-рекордсмен есть и в Украине. У нас по сегодняшний день работает солеварня 13 века. Дрогобычская солеварня была построена в 1250 году. Ранее солеварня выпускала по 400 тонн соли в день и продавала ее чуть ли не по всей Европе. Сейчас выпускает только 400 килограммов.

Солеварня до сих пор находится в первозданном состоянии, но сейчас она уже больше похожа на музей, чем на завод. Соль в шахте добывается так же, как и 800 лет назад.