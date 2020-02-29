Нацбанк в 2020 году уже купил на межбанке более $1 млрд

Национальный банк Украины с начала 2020 года приобрел на межбанковском валютном рынке 1082 млн долларов США и продал 295 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что со 2 по 3 января 2020 года Нацбанк купил 50 млн долларов США. С 8 по 11 января регулятор приобрел 148 млн долларов США, однако, и продал валюты на сумму 30 млн долларов США. С 13 по 17 января НБУ купил 100 млн долларов США. С 20 по 24 января Нацбанк купил 50 млн долларов США, при этом продал 76,5 млн долларов США. При этом с 27 по 31 января регулятор продал валюты на сумму 143,5 млн долл.

В феврале Нацбанк купил валюты на 734 млн долл. В частности, с 3 по 7 февраля – 362,5 млн долл., при этом продав 45 млн долл. С 10 по 14 февраля регулятор купил 165,5 млн долл. с 17 по 21 февраля – 125 млн долл. и с 24 по 28 февраля приобрел 81 млн долл.