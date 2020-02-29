В январе предприятия уплатили 47,9 млн грн эконалога

В январе украинские предприятия уплатили в госбюджет 47,9 млн грн экологического налога. Об этом сообщил SafeEcoBot.

По состоянию на 1 февраля больше всего экологического налога отчислили предприятия Днепропетровской области – 12,09 млн грн, а также Донецкой области – 11,2 млн грн.

В топ-10 предприятий – плательщиков экологического налога вошли такие предприятия ГМК:

Северный ГОК – 14,7 млн ​​грн;

– 14,7 млн ​​грн; ММК им. Ильича – 5,9 млн грн;

им. Ильича – 5,9 млн грн; «Арселормиттал Кривой Рог» – 5 млн грн;

«Азовсталь» – 3,4 млн грн.

Украинские предприятия в 2019 году увеличили отчисления эконалога в государственный бюджет на 40%, до 3,9 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом.

Сумма отчислений эконалога в местные бюджеты возросла на 4,7%, до 2,2 млрд грн, по сравнению с 2018 годом.

Напомним, что в 2019 году ставку экологического налога в Украине повысили почти в 25 раз – с 0,41 грн/т до 10 грн/т.

Согласно действующему Налоговому кодексу, экологический налог распределяется между бюджетами различных уровней в следующих пропорциях: