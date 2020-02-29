В январе предприятия уплатили 47,9 млн грн эконалога

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В январе украинские предприятия уплатили в госбюджет 47,9 млн грн экологического налога. Об этом сообщил SafeEcoBot.
По состоянию на 1 февраля больше всего экологического налога отчислили предприятия Днепропетровской области – 12,09 млн грн, а также Донецкой области – 11,2 млн грн.
В топ-10 предприятий – плательщиков экологического налога вошли такие предприятия ГМК:
Украинские предприятия в 2019 году увеличили отчисления эконалога в государственный бюджет на 40%, до 3,9 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом.
Сумма отчислений эконалога в местные бюджеты возросла на 4,7%, до 2,2 млрд грн, по сравнению с 2018 годом.
Напомним, что в 2019 году ставку экологического налога в Украине повысили почти в 25 раз – с 0,41 грн/т до 10 грн/т.
Согласно действующему Налоговому кодексу, экологический налог распределяется между бюджетами различных уровней в следующих пропорциях:
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