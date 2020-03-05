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ТОП-5 самых богатых женщин мира из списка Forbes 2019 (фото)

Если в 2010 году Forbes включал только 91 леди в свой рейтинг миллиардеров, то к 2019 году их число увеличилось до 243.

Интересно, что в 2019 году появилась и самая молодая миллиардерша в современной истории. Ею стала 21-летняя модель Кайли Дженнер, которая за 2019 год заработала 1 миллиард долларов.


Модель Кайли Дженнер

В пятерке же самых богатых женщин мира:

  • На первом месте Франсуаза Беттанкур Майерс. Совладелица L’Oréal, 65 лет – $49,3 миллиарда.


Франсуаза Беттанкур Майерс

Французская предпринимательница и внучка основателя компании L’Oreal впервые попала в список Forbes в прошлом году, а в 2019 поднялась до 15-й строчки и стала лидером среди женщин. К ней перешли 33% акций L’Oreal в 2017 году, когда умерла ее мать, Лилиан Беттанкур (которая держала первенство в «женском» списке Forbes на протяжении многих лет).

  • Вторую позицию занимает Элис Уолтон. Совладелица корпорации Walmart, 69 лет – $44,4 миллиарда.


Элис Уолтон

Ее семья владела и владеет крупнейшей в мире розничной сетью Walmart, однако Элис сразу вливаться в семейный бизнес не стала. Вместо этого молодая выпускница университета Тринити (Техас) решила сперва поработать самостоятельно, начав со сферы экономики и финансов. И только получив достаточно опыта в аналитике и брокерском деле, девушка приняла долю в отцовской компании, которая приносит ей внушительные дивиденды до сих пор.

  • Третья позиция – у Жаклин Марс. Председатель правления компании Mars Incorporated, 79 лет – $23,9 миллиарда.


Жаклин Марс

Свою долю в «сладкой» компании Жаклин также унаследовала. По образованию она антрополог, однако отсутствие знаний и опыта в бизнесе нисколько не мешают ей зарабатывать огромное состояние на продаже известных шоколадок. Жаклин Марс присоединилась к семейному бизнесу в 1982 году. Она начала работать в качестве руководителя отдела, отвечающего за продукты питания. А к сегодняшнему дню она владеет 1/3 всех акций Mars Incorporated.

  • На четвертом месте Ян Хуэйянь. Самая богатая женщина Китая. Главный акционер девелоперской компании Country Garden, 37 лет – $22,1 миллиарда.


Ян Хуэйянь

Ян — дочь Яна Гоцяна — фермера и простого строителя, который построил свою компанию «Бигуйюань» (Biguiyuan) с нуля, а в 2007 году отдал дочери 70 % акций Country Garden. Отец Ян остался председателем и главным исполнительным директором компании. Ян окончила университет в 2003 г. Она получила высшее образование в Университете штата Огайо.

  • Пятое место – у Сюзанны Клаттен. Владелица фармацевтической компании Altana и крупный акционер автоконцерна BMW, 56 лет – $21 миллиард.


Сюзанна Клаттен

Самая обеспеченная женщина Германии получила лакомые доли в Altana и BMW в наследство от своего отца. Однако попросту прожигать полученное состояние не стала, а сразу занялась развитием обеих компаний в соответствии с требованиями нового времени.

Справка Finance.ua:

  • Женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине (статистика Госстата).
  • Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях – 31,7% и 31,4%.
По материалам Finance.UA
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