ТОП-5 самых богатых женщин мира из списка Forbes 2019 (фото)

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Если в 2010 году Forbes включал только 91 леди в свой рейтинг миллиардеров, то к 2019 году их число увеличилось до 243.
Интересно, что в 2019 году появилась и самая молодая миллиардерша в современной истории. Ею стала 21-летняя модель Кайли Дженнер, которая за 2019 год заработала 1 миллиард долларов.
Модель Кайли Дженнер
В пятерке же самых богатых женщин мира:
Франсуаза Беттанкур Майерс
Французская предпринимательница и внучка основателя компании L’Oreal впервые попала в список Forbes в прошлом году, а в 2019 поднялась до 15-й строчки и стала лидером среди женщин. К ней перешли 33% акций L’Oreal в 2017 году, когда умерла ее мать, Лилиан Беттанкур (которая держала первенство в «женском» списке Forbes на протяжении многих лет).
Элис Уолтон
Ее семья владела и владеет крупнейшей в мире розничной сетью Walmart, однако Элис сразу вливаться в семейный бизнес не стала. Вместо этого молодая выпускница университета Тринити (Техас) решила сперва поработать самостоятельно, начав со сферы экономики и финансов. И только получив достаточно опыта в аналитике и брокерском деле, девушка приняла долю в отцовской компании, которая приносит ей внушительные дивиденды до сих пор.
Жаклин Марс
Свою долю в «сладкой» компании Жаклин также унаследовала. По образованию она антрополог, однако отсутствие знаний и опыта в бизнесе нисколько не мешают ей зарабатывать огромное состояние на продаже известных шоколадок. Жаклин Марс присоединилась к семейному бизнесу в 1982 году. Она начала работать в качестве руководителя отдела, отвечающего за продукты питания. А к сегодняшнему дню она владеет 1/3 всех акций Mars Incorporated.
Ян Хуэйянь
Ян — дочь Яна Гоцяна — фермера и простого строителя, который построил свою компанию «Бигуйюань» (Biguiyuan) с нуля, а в 2007 году отдал дочери 70 % акций Country Garden. Отец Ян остался председателем и главным исполнительным директором компании. Ян окончила университет в 2003 г. Она получила высшее образование в Университете штата Огайо.
Сюзанна Клаттен
Самая обеспеченная женщина Германии получила лакомые доли в Altana и BMW в наследство от своего отца. Однако попросту прожигать полученное состояние не стала, а сразу занялась развитием обеих компаний в соответствии с требованиями нового времени.
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