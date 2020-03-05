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Умные перчатки научились переводить язык жестов в «живую» речь

Умные перчатки научились переводить язык жестов в «живую» речь

В мире существует до 300 различных типов языка жестов для людей с недостатками слуха и речи. Это нередко создает сложности при общении с теми, кто не владеет таким способом коммуникации. Чтобы устранить «языковой барьер», 25-летний изобретатель из Кении создал устройство, способное на лету переводить жесты собеседника в обычную речь.

Исследователь и преподаватель Оксфордского университета Рой Аллела представил умные перчатки Sign-IO, которые переводят язык жестов в речь. Они оснащены датчиками, установленными на каждом пальце, и способными определять не только движение, но и степень изгиба. Устройство синхронизируется с Android-приложением по Bluetooth, сначала переводя жесты в буквы, а слова — в аудио. Перевод осуществляется в режиме реального времени.

«Люди говорят с разной скоростью — некоторые очень быстрые, другие медленные, поэтому мы интегрировали это в мобильное приложение, чтобы всем было удобно его использовать», — говорит Рой Аллела.

По заверению изобретателя, на данный момент приложение распознаёт 93% всех существующих «разговорных» жестов. Кроме того, их можно изготовить в любом дизайне — для детей это могут быть перчатки принцессы или Человека-паука. Умные перчатки всё ещё находятся в стадии разработки.

Ожидается, что после поступления в продажу прибыль от реализации гаджета составит около $30 миллиардов к концу 2024 года.

По материалам 4PDA
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