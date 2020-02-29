В Молдове задержали руководство центробанка по делу о хищении 1 млрд долларов

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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло разрешил задержать четырех действующих и бывших членов руководства Национального банка в рамках расследования хищения из трех местных банков 1 млрд долларов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Стояногло сказал, что следователи допросят вице-президентов Нацбанка Аурелиу Чинчлея, Иона Стурзу, а также бывших президента Дорина Дрэгуцану и вице-президента Эмму Тэбырцэ.
“Мы уверены, что НБМ был институтом, который непосредственно участвовал в преступлениях, связанных с хищением миллиарда”, – добавил он.
Нацбанк Молдовы сообщил, что сотрудничает со следствием и надеется на объективное расследование. “В то же время мы уверены, что следственные действия не повлияют на способность НБМ выполнять свои надзорные функции”, – говорится в сообщении.
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