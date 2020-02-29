Samsung первой в мире показала телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6 (фото)

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В начале года компания Samsung представила телевизоры 8K QLED TV 2020 года. Во время анонса много внимания уделили поддержке стандарта ATSC 3.0, касающегося качества изображения и звука, а также различных интерактивных особенностей.
Но лишь сейчас свежий пресс-релиз раскрыл ещё один нюанс.
Как оказалось, новинки Samsung — первые в мире телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6, обеспеченной чипсетом MediaTek. Судя по всему, даже без упоминания MediaTek телевизоры Samsung первыми получили поддержку Wi-Fi 6. Уточним, речь идёт о моделях Q900 и Q950.
Фото: ixbt.com
Напомним, Wi-Fi 6 — это новое имя для стандарта 802.11ax, подразумевающего передачу данных со скоростью до 12 Гбит/с.
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