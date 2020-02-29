Сколько зарабатывают украинцы за час работы

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Самая высокая зарплата в Киеве. За час работы украинец может заработать в среднем 110 гривен. А вот самая низкая почасовая оплата оказалась в Черниговской области.
Об этом сообщает Госстат.
Сколько в среднем украинцы получают за час работы:
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