Сколько зарабатывают украинцы за час работы

Самая высокая зарплата в Киеве. За час работы украинец может заработать в среднем 110 гривен. А вот самая низкая почасовая оплата оказалась в Черниговской области.

Об этом сообщает Госстат.

Сколько в среднем украинцы получают за час работы:

Киев – 110 гривен 36 копеек;

Донецкая область – 84 гривны 30 копеек;

Киевская область – 79 гривен 87 копеек;

Днепропетровская область – 76 гривен 16 копеек;

Запорожская область – 74 гривны 94 копейки;

Николаевская область – 73 гривны 11 копеек;

Полтавская область – 69 гривен 61 копейка;

Закарпатская область – 69 гривен 57 копеек;

Ровенская область – 68 гривен 90 копеек;

Винницкая область – 67 гривен 46 копеек;

Одесская область – 66 гривен 32 копейки;

Львовская область – 66 гривен 29 копеек;

Луганская область – 66 гривен 26 копеек;

Ивано-Франковская область – 65 гривен 13 копеек;

Хмельницкая область – 64 гривны 9 копеек;

Харьковская область – 63 гривны 67 копеек;

Черкасская область – 62 гривны 69 копеек;

Житомирская область – 62 гривны 60 копеек;

Тернопольская область – 62 гривны 55 копеек;

Волынская область – 62 гривны 43 копейки;

Сумская область – 62 гривны 12 копеек;

Черновицкая область – 59 гривен 96 копеек;

Кировоградская область – 59 гривен 46 копеек;

Херсонская область – 58 гривен 60 копеек;

Черниговская область – 57 гривен 92 копеек.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

По данным ПФУ , средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн, а показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

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