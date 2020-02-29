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Сколько зарабатывают украинцы за час работы

Сколько зарабатывают украинцы за час работы

Самая высокая зарплата в Киеве. За час работы украинец может заработать в среднем 110 гривен. А вот самая низкая почасовая оплата оказалась в Черниговской области.

Об этом сообщает Госстат.

Сколько в среднем украинцы получают за час работы:

  • Киев – 110 гривен 36 копеек;
  • Донецкая область – 84 гривны 30 копеек;
  • Киевская область – 79 гривен 87 копеек;
  • Днепропетровская область – 76 гривен 16 копеек;
  • Запорожская область – 74 гривны 94 копейки;
  • Николаевская область – 73 гривны 11 копеек;
  • Полтавская область – 69 гривен 61 копейка;
  • Закарпатская область – 69 гривен 57 копеек;
  • Ровенская область – 68 гривен 90 копеек;
  • Винницкая область – 67 гривен 46 копеек;
  • Одесская область – 66 гривен 32 копейки;
  • Львовская область – 66 гривен 29 копеек;
  • Луганская область – 66 гривен 26 копеек;
  • Ивано-Франковская область – 65 гривен 13 копеек;
  • Хмельницкая область – 64 гривны 9 копеек;
  • Харьковская область – 63 гривны 67 копеек;
  • Черкасская область – 62 гривны 69 копеек;
  • Житомирская область – 62 гривны 60 копеек;
  • Тернопольская область – 62 гривны 55 копеек;
  • Волынская область – 62 гривны 43 копейки;
  • Сумская область – 62 гривны 12 копеек;
  • Черновицкая область – 59 гривен 96 копеек;
  • Кировоградская область – 59 гривен 46 копеек;
  • Херсонская область – 58 гривен 60 копеек;
  • Черниговская область – 57 гривен 92 копеек.

Справка Finance.ua:

  • По данным ПФУ, средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн, а показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.
  • Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

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По материалам Finance.UA
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