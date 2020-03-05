GM потратит $20 млрд на новые электрокары и беспилотные авто до 2025 года

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General Motors заявила о своих планах потратить более $20 млрд к 2025 году на новое поколение полностью электрических и автономных транспортных средств.
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Как сообщает CNBC, инвестиции являются одним из средств для компании, чтобы убедить скептиков, особенно с Уолл-стрит, что GM со своей более 110-летней историей может посоревноваться с Tesla. Компания не уточнила. какая часть из общей суммы пойдет собственно на электрокары, но добавила, что эти деньги включают также затраты на капитальные и инженерные ресурсы.
До 2023 года авгогигант запланировал выпустить не менее 20 новых моделей авто, а также увеличение их продажи до одного миллиона единиц в год.
Компания представила свою новинку, электрическую платформу с аккумулятором Ultium, который, как говорят в компании, превосходит по своим характеристикам те, что использует Tesla.
Акции GM после сообщения выросли почти на 2% до $31,03. За прошлый год стоимость акций упала на 21,5%.
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