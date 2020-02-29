ВР внесла изменения в некоторые законы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции"

Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.

За соответствующий законопроект №2500 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “О предотвращении коррупции» во 2-м чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.

Что добавили в статье 32 Кодекса законов о труде Украины:

сотрудник, который сообщил о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона Украины “О предотвращении коррупции”, совершенных другим лицом, не может быть уволен или склонен к увольнению,

не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам воздействия, или угрозе таких мер воздействия.

Справка Finance.ua:

Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции” (№2336), предусматривающий электронную финансовую отчетность партий, вступил в силу 16 января.