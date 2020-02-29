ВР внесла изменения в некоторые законы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.
За соответствующий законопроект №2500 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “О предотвращении коррупции» во 2-м чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.
Что добавили в статье 32 Кодекса законов о труде Украины:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожает4 ч. назад - 2812 13
Украина хочет заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США – министр энергетикиВчера, 16:11 - 1402 12
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков7 ч. назад - 2281 10
Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жильеВчера, 21:00 - 1272 7
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе8 ч. назад - 2998 6
Проведут аудит Пенсионного фонда: что это означаетВчера, 19:22 - 8061 1
Назначен новый премьер-министр УкраиныВчера, 18:19 - 4291 1
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе8 ч. назад - 2998 6
Электроэнергия для населения подорожает4 ч. назад - 2812 13
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков7 ч. назад - 2281 10
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)30 мин. назад - 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Вчера, 14:10 - 289 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 375 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2401
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1222 6