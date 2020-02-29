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В Украине ликвидировали еще один банк

В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО “Легбанк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“3 марта 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО “Легбанк” как юридического лица, а значит, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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