Fiat представил новое поколение Fiat 500e (фото)

Fiat представил электромобиль Fiat 500e нового поколения. Он на одной подзарядке батареи может проехать 320 км.

Новый Fiat 500e построен на совершенно новой электрической платформе, в то время как модель предыдущего поколения создали на базе стандартного Fiat 500 с двигателем внутреннего сгорания.

Внешне эта новинка заметно отличается от своего предшественника. У нее новая передняя панель, новые светодиодные фары, задняя часть более закруглена, появились новые задние фонари.

Fiat 500e

По своим размерам 500e нового поколения немного больше, чем модель первого поколения. Так, его длина и ширина увеличились на 6 см, а колесная база – на 2 см.