В Украине может значительно подорожать чеснок - из-за коронавируса

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В Украине могут значительно вырасти цены на чеснок, поскольку его импортируют в основном из Китая и Ирана.
Об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit.
По словам директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерины Зверевой, импорт чеснока в Украину стабильно растет уже два года подряд, и в 2019 году был установлен новый рекорд – 5,3 тыс. тонн.
В 2013 году Украина импортировала около 6,9 тыс. тонн чеснока. Однако в 2017 году импорт упал до 2,5 тыс. тонн, и даже начал расти экспорт, который достиг почти 600 тонн в 2018 году. При этом Украина ни разу не была нетто-экспортером чеснока, всегда импортируя больше, чем продавалось на экспорт. Основная причина – отсутствие надлежащей инфраструктуры и знания специфики хранения чеснока.
“В 2016-2017 годах многие в нашей стране заинтересовались перспективами выращивания чеснока и начали инвестировать в достаточно крупные промышленные проекты. На бумаге это выглядело очень прибыльным бизнесом, однако практически все инвесторы были очень разочарованы реальными результатами и закрыли это направление”, – рассказала Зверева.
Также эксперт рассказала, что в 2019 году импорт чеснока возрос в полтора раза по сравнению с 2018 годом. Поставки чеснока из Китая выросли еще существеннее – на 61%. Еще одной страной, которая обеспечила значительный прирост поставок чеснока в Украину, стал Иран, который ранее не поставлял нам этот продукт. Третьим крупнейшим поставщиком чеснока в Украине является Египет. На эту страну приходится около 13% всего украинского импорта чеснока. Также в последние годы наращивает экспорт чеснока в Украину Узбекистан.
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