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Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жилье

Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жилье

Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.

Об этом рассказал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики».

54% украинцев сейчас живут в перенаселенном жилье, тогда как в Великобритании, Франции, Германии этот показатель составляет в среднем 7%. На одного украинца приходится 24 м2 жилья, а в странах Европы в среднем – 60 м2.

Более того, 70% жилого фонда в Украине – это устаревшее жилье, еще 7,5% (75 млн м2) – непригодны для проживания.

По словам Парцхаладзе, в относительно новом жилье (построенном после 90-х годов) живет лишь 11% населения.

Для решения проблем с жильем есть инструменты, известные и проверенные временем – лизинг, аренда и ипотека. Причем последняя является наиболее эффективным способом решения жилищных вопросов во всем мире.

Что мешает развиваться ипотеке в Украине. По словам Игоря Никонова, руководителя компании “КАН Девеломпент”, в Украине существует несколько реальных проблем по развитию ипотеки:

  • тяжелая аккредитация застройщиков с точки зрения регулирования;
  • контроль доходов. В Украине существует понятие оценки доходов населения, а надо оценивать не доходы украинцев, а расходы;
  • защита банков, выдающих ипотеку;
  • высокая процентная ставка под 20% – украинцы не могут ее оплатить;
  • отсутствие проектов кредитования.

Что даст запуск ипотечного кредитования:

  • собственное жилье для 300 тысяч украинцев;
  • 100 тысяч новых квартир;
  • увеличение строительства жилья на 30-40%;
  • создание новых 200 тысяч рабочих мест в строительной отрасли;
  • каждая гривна, вовлеченная в ипотечный проект, аккумулирует 11,28 грн в смежных отраслях – а это поддержит экономику Украины.

Справка Finance.ua:

  • В Европе средняя ставка колеблется от 0% до 6%.
  • В Дании уже начали выдавать беспроцентные кредиты на жилье для тех, кто берет большую сумму на короткий срок – до 20 лет, или 0,6 % – на 30 лет. Недавно там также начали выдавать кредиты с минусовой ставкой, то есть вернуть финучреждению нужно будет меньше, чем взяли в кредит. Это первый случай в мировой практике.
  • В Швейцарии купить жилье может как резидент, так и иностранец. Кредит на жилье выдается на срок от 2 до 100 лет, то есть пожизненно, а после смерти заемщика деньги выплачивают его дети.

По материалам Finance.UA
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