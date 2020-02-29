Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жилье

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Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.
Об этом рассказал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики».
54% украинцев сейчас живут в перенаселенном жилье, тогда как в Великобритании, Франции, Германии этот показатель составляет в среднем 7%. На одного украинца приходится 24 м2 жилья, а в странах Европы в среднем – 60 м2.
Более того, 70% жилого фонда в Украине – это устаревшее жилье, еще 7,5% (75 млн м2) – непригодны для проживания.
По словам Парцхаладзе, в относительно новом жилье (построенном после 90-х годов) живет лишь 11% населения.
Для решения проблем с жильем есть инструменты, известные и проверенные временем – лизинг, аренда и ипотека. Причем последняя является наиболее эффективным способом решения жилищных вопросов во всем мире.
Что мешает развиваться ипотеке в Украине. По словам Игоря Никонова, руководителя компании “КАН Девеломпент”, в Украине существует несколько реальных проблем по развитию ипотеки:
Что даст запуск ипотечного кредитования:
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