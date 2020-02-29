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«Фирташевские» облгазы за январь задолжали ОГСТУ 414 млн грн

«Фирташевские» облгазы за январь задолжали ОГСТУ 414 млн грн

Долг участников рынка перед «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ) за отобранные и неоплаченные в январе 2020 года 93,8 млн куб. м природного газа составляет 579,6 млн грн, из которых 414 млн (более 70%) облгазы задолжали «РГК» Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ОГТСУ отметила, что такое поведение облгазов ставит под угрозу финансовую стабильность компании. Более того, по подсчетам, «размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 млрд грн уже до конца 2020 года».

«То есть вся прибыль от нового транзитного соглашения с «Газпромом» будет потрачен на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы ОГТСУ», – подчеркнули в компании.

Учитывая то, что существующая ситуация может стать причиной нарушения условий сертификации оператора ГТС Украины, компания призвала НКРЭКУ полностью внедрить европейские сетевые кодексы, включая кодекс балансирования и принцип нейтральности Оператора ГТС. К тому же компания предлагает регулятору установить облгазам тарифы на услуги по распределению газа, которые отвечают их реальным потребностям, и разработать прозрачные механизмы контроля за потреблением газа, включая единую базу данных абонентов.

По материалам Mind
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