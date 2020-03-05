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Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВР

Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВР

Нардепы предлагают изменить правила налогообложения дохода владельцев сельскохозяйственных участков.

Об этом свидетельствует законопроект №3131 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции», зарегистрированный в Верховной Раде 27 февраля.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в Украине есть 3,6 млн владельцев паев, которые владеют 16,4 млн га земли. Средний размер пая составляет 4,1 га. Из всех владельцев паев – 2,3 млн человек сами обрабатывают свои паи и 1,4 млн человек паи общей площадью 6,1 млн га сдают в аренду.

Цель законопроекта – создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения и обеспечить равное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

Что предлагают: для этого хотят установить механизм налогообложения доходов физических и юридических лиц – собственников и пользователей с/х земельных участков.

Уровень уплаты налогов с дохода от использования таких земельных участков хотят установить на уровне не ниже минимального расчетного налога.

“Это будет стимулировать к официальному оформлению отношений аренды и труда, сделает невозможным сокрытие доходов от аренды и реализации сельхозпродукции и уклонение их от налогообложения, а также создаст равные условия ведения бизнеса для всех сельхозтоваропроизводителей”, – отмечают авторы законопроекта.

Справка Finance.ua:

  • 25 сентября 2019 года Кабмин инициировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
  • Исследование Landlord определило средние цены на сельскохозяйственные земли по Украине – самыми дорогими будут земли в Центральном и Западном регионах Украины.
  • Фермеры-арендаторы смогут приобрести участки на льготных условиях после запуска рынка земли.
По материалам Finance.UA
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