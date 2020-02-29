Xiaomi запатентовала чехол для смартфона, в котором можно заряжать наушники (фото)

Xiaomi подала новую заявку на выдачу патента в Китайскую ассоциацию интеллектуальной собственности (CNIPA).

В документе описывается чехол для смартфона, оснащенный отсеком для фиксации беспроводных наушников. Находясь в чехле, гарнитура сможет подзаряжаться с помощью встроенного в смартфон устройства для реверсивной беспроводной зарядки.



Фото: GizmonChina

В данный момент в модельном ряду Xiaomi нет смартфонов с поддержкой реверсивной беспроводной зарядки и наушников, способных заряжаться от беспроводной зарядки, так что подобный чехол вряд ли поступит в продажу в ближайшее время.



Фото: GizmonChina

Что касается внешнего вида устройства, изображённого в патентной заявке, то его эргономика вызывает большие сомнения. Вряд ли достаточно объёмный «горб» на задней панели смартфона добавит удобства при использовании. Но так как это — всего лишь патент, есть вероятность, что изображённый в нём чехол — лишь концепт, который никогда не поступит в продажу.