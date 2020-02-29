Минфин проверил льготников и получателей субсидий: люди должны вернуть 27 млн гривен

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Министерство финансов в 2019 году проверило 24,5 миллиона льготников, получателей субсидий и соцвыплат, у половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос Украинской правды.
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“В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей. По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 млн рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 млн рекомендаций по льготам, 3,9 млн – по субсидиям, 2,8 млн – по пособиям”, – говорится в сообщении.
В Минфине добавили, что только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 млн гривен, которая подлежит возврату в бюджет.
В частности, должны вернуть обратно в бюджет 13,7 миллиона гривен субсидий, 2,6 миллиона гривен льгот и 11,1 миллиона гривен помощи.
Отмечается, что основные нарушения, которые выявляли во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, это:
Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.
Проверки начислений Минфин осуществляет на основании закона “О верификации и мониторинге государственных выплат”.
Статьей 7 этого закона предусмотрена отмена неправомерных выплат, а также меры по возврату и/или взысканию сумм неправомерно полученных средств. Этим занимаются органы, осуществляющие государственные выплаты.
В Минфине добавили, что верификация выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе путем проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной по каждому получателю государственной выплаты.
Проверки осуществляются автоматизировано по разработанным методикам и алгоритмам.
В случае выявления нарушения Минфин предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, рекомендации для проведения дополнительной проверки. В таких рекомендациях указываются типы выявленных нарушений.
Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.
На размер субсидии влияют несколько факторов:
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