Злоупотребления компании Ахметова начали расследовать в ЕС

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Европейское энергетическое сообщество присоединилось к расследованию Антимонопольного комитета Украины против компании «ДТЭК Западэнерго», владельцем которой является украинский олигарх Ринат Ахметов.
Об этом сообщают в пресс-службе Европейского энергетического сообщества.
Расследования касаются злоупотреблений «ДТЭК Западэнерго» на рынке поставки электроэнергии на западе Украины, на так называемом «Бурштынском энергоострове». Это единственная часть энергосистемы Украины, которая интегрирована в энергосистему ЕС и может осуществлять импорт и экспорт электричества в Евросоюз.
«Вероятно, «ДТЭК» значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на «Бурштынский энергоостров», не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности. Таким образом он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше», — сообщают в Энергетическом сообществе.
Украинский Антимонопольный комитет открыл дело против «ДТЭК Западэнерго», которая эксплуатирует единственную теплоэлектростанцию на «Бурштынском энергоострове», в октябре 2019 года. Эту компанию подозревают в злоупотреблениях на рынках электроэнергии. В частности в том, что она продает меньше электричества на рынке на сутки вперед (где электричество дешевле) для того, чтобы продавать больше электричества на балансирующем рынке (где электроэнергия дороже).
В “ДТЭК Западэнерго” обвинения Антимонопольного комитета отвергают.
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