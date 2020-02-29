0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

Злоупотребления компании Ахметова начали расследовать в ЕС

Злоупотребления компании Ахметова начали расследовать в ЕС

Европейское энергетическое сообщество присоединилось к расследованию Антимонопольного комитета Украины против компании «ДТЭК Западэнерго», владельцем которой является украинский олигарх Ринат Ахметов.

Об этом сообщают в пресс-службе Европейского энергетического сообщества.

Расследования касаются злоупотреблений «ДТЭК Западэнерго» на рынке поставки электроэнергии на западе Украины, на так называемом «Бурштынском энергоострове». Это единственная часть энергосистемы Украины, которая интегрирована в энергосистему ЕС и может осуществлять импорт и экспорт электричества в Евросоюз.

«Вероятно, «ДТЭК» значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на «Бурштынский энергоостров», не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности. Таким образом он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше», — сообщают в Энергетическом сообществе.

Украинский Антимонопольный комитет открыл дело против «ДТЭК Западэнерго», которая эксплуатирует единственную теплоэлектростанцию на «Бурштынском энергоострове», в октябре 2019 года. Эту компанию подозревают в злоупотреблениях на рынках электроэнергии. В частности в том, что она продает меньше электричества на рынке на сутки вперед (где электричество дешевле) для того, чтобы продавать больше электричества на балансирующем рынке (где электроэнергия дороже).

В “ДТЭК Западэнерго” обвинения Антимонопольного комитета отвергают.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.