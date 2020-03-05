Авто на дизеле ищут чаще, чем на бензине: б/у авто в Украине (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 2019 год украинцы приобрели более 256 тыс. подержанных авто. При этом во втором полугодии количество купленных машин увеличилось на 65%. Средняя стоимость авто с пробегом в Украине – $6450.
Об этом говорится в аналитике OLX за 2019 год.
Наиболее покупаемые подержанные авто. Украинцы стали гораздо активнее покупать б/у автомобили. С первого по второе полугодие 2019 года количество купленных машин увеличилось на 65%. Всего же за прошлый год новых владельцев нашли 256 700 авто с пробегом.
Лидерские позиции среди б/у автомобилей в Украине продолжает удерживать ВАЗ – на Lada пришлось почти 25% всех продаж прошлого года. За каждый автомобиль заплатили примерно $1450.
Самой популярной иномаркой стал Volkswagen, его покупали в 8% случаев, в среднем за $5850.
Чаще стали покупать б/у автомобили марки Daewoo: за год они поднялись с седьмого на третье место в рейтинге, и теперь на них приходится 7% продаж. За Daewoo отдают в среднем $3000.
Б/у авто, которыми интересовались чаще всего. За прошлый год украинцы более 15 млн раз откликнулись на объявления о продаже ВАЗ, однако на каждое отдельное предложение отзывались в среднем 113 раз, что не стало рекордным показателем.
Чаще же всего интересовались BMW: на каждое объявление о продаже баварского авто откликались почти 200 раз. На втором месте Land Rover с 168 ответами на предложение. Топ-3 закрывает Daewoo – каждым б/у автомобилем интересовались в среднем 145 раз.
Регионы Украины. Наибольшее количество авто на продажу выставили в Киевской области – за год здесь опубликовали более 122 600 объявлений, на которые откликнулись более 13 млн раз. Известно также, какие именно машины продавали чаще всего: это Daewoo 2007 и 2008 годов, а также Volkswagen 2012 года.
На втором месте по количеству объявлений – Днепропетровская область с более чем 59 600 предложениями. Автомобилями с пробегом здесь интересовались так же активно, как и в столичном регионе – более 6,3 млн откликов получили владельцы на свои «ласточки».
Третьей областью с наибольшим выбором б/у автомобилей стала Одесская, здесь можно было выбрать себе “четырехколесного друга” среди более чем 47 300 вариантов.
Вид топлива. Бензиновые двигатели – все еще распространены, на них пришлось 40% всех объявлений в 2019 году. Треть автомобилей, выставленных на продажу, были “на газу”, при этом именно они пользовались наибольшей популярностью – на каждое объявление откликались в среднем 109 раз, в то время как на авто “на бензине” – 82.
Еще четверть машин были на дизельных двигателях, причем ими интересовались чаще, чем “бензиновыми” авто, а именно 89 раз на каждое объявление. В то же время, электромобилей и “гибридов” было меньше – по 1%. Однако машины на электродвигателях получали больше откликов на одно предложение, чем гибридные машины: 57 против 38.
Вы владелец новенького элитного авто, или не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе, готовы порадовать вас специальным картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине (фото, видео)Позавчера, 11:15 - 2994 7
Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 разаВчера, 16:17 - 678 5
Новые смартфоны Xiaomi перестали включаться после обновления (фото)13 ч. назад - 488 4
Пенсии в Украине: чего ожидать вместо обещанной индексации6 ч. назад - 4052 4
Украинцам нужно выбрать договор на оплату коммуналки: типы и граничные срокиВчера, 17:12 - 12848 3
Украинцам нужно выбрать договор на оплату коммуналки: типы и граничные срокиВчера, 17:12 - 12848 3
Пенсии в Украине: чего ожидать вместо обещанной индексации6 ч. назад - 4052 4
Назвали самые популярные авто на «еврономерах» в УкраинеВчера, 19:09 - 3677 1
ТОП-5 б/у автомобилей, у которых расход топлива на 50% больше паспортного6 ч. назад - 2610 1
До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)5 ч. назад - 2218
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 525
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 516 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 561 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2831
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1427 6