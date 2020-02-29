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Фонд гарантирования 15-й раз попытается продать недвижимость Имэксбанка в Одессе

Фонд гарантирования 15-й раз попытается продать недвижимость Имэксбанка в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе 5 марта 2020 года продает нежилое здание в Одессе и свыше 500 единиц основных средств, находящихся на балансе АО «Имэксбанк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Фонд гарантирования выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе АО «Имэксбанк» общей площадью – 12 101,4 м. кв. и более 500 единиц основных средств (в частности: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, кондиционеры, жалюзи, метало-пластиковые конструкции). Торги состоятся 5 марта 2020 г. по голландской модели аукциона на площадке FFN (ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн»)”, – говорится в сообщении.

Данное помещение расположено в центре Одессы, в парковой зоне с выходом к скверу Ботанический треугольник.

Начальная цена лота – 284,64 млн грн.

В Фонде гарантирования отмечают, что этот объект уже 14 раз выставлялся на торги, в том числе через ProZorro.Продажи, но до сих пор не был выкуплен.

По материалам УКРИНФОРМ
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