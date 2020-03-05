От корпоративов до услуг психолога: как компании привлекают работников

Работники не увольняются из компаний, где получают конкурентные зарплаты, объяснила Gazeta.ua эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина.

“Работодатели удерживают персонал не только зарплатой. Предлагают обучение и программы, дистанционные форматы. Заботятся о здоровье персонала. Это может быть либо медицинское страхование, или же компенсация занятий спортом. Например, игры в футбол или занятий в спортзале. Видела вакансии, где предлагают услуги корпоративного психолога”, – говорит Дрожжина.

По ее словам, компании готовы бесплатно кормить сотрудников. Также обеспечивают служебный транспорт в офисы.

“Работодатели проводят корпоративные развлекательные мероприятия. Это могут быть семейные праздники, чтобы сотрудники провели время с семьей и еще и рабочий коллектив стал более дружным. Существует много социальных проектов. Например, компания взяла курс на экологический и здоровый образ жизни. Работники, которые поддерживают такие ценности, не будут спешить менять работу”, – объясняет эксперт.

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