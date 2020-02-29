Тарифы на электроэнергию для населения вырастут минимум в полтора раза - экс-глава Укрэнерго

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Цены на электрическую энергию в Украине резко увеличатся, поскольку нужно перекрыть накопление долгов на рынке.
Об этом экс-глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук сказал в интервью Радио НВ.
«На рынке электроэнергии большой кризис неплатежей. Как вошли на рынок с десятками миллиардов долгов за предыдущие периоды (общий долг всех-всех был более 30 млрд), так еще и приросло несколько миллиардов долгов за эти несчастные первые полгода работы рынка», — заявил он.
Ковальчук добавил, что новую модель рынка электроэнергии, которая была запущена 1 июля прошлого года, нельзя называть рынком из-за чрезвычайной зарегулированности и влияния государства через механизм возложения специальных обязанностей для обеспечения низкой цены для населения и через зеленый тариф.
«Гарантированный покупатель на себя все натягивает, натягивает, чтобы ему хватило денег рассчитаться с „зелеными“ и поставить электричество дешевле для населения, и ему не хватает средств — под 20 млрд дефицит. На нас как на системного оператора также возложена законом и правилами доля ответственности за эти общественные обязанности, через наш тариф компенсируется львиная доля компенсации „зеленым“. Наш тариф из-за этого стремительно вырос. То есть наш тариф как-то, что мы используем на жизнь, не изменился, но добавились эти рыночные обязательства. Совокупная цена на электричество сначала выросла, потом немного упала, но в этих условиях накапливаются долги, миллиарды гривен на балансирующем рынке, миллиарды гривен на услугах передачи электрической энергии, огромная задолженность так называемого поставщика последней надежды, который должен поставлять тем, у кого исчез нормальный контрактный поставщик. Крупные государственные предприятия, например Вода Донбасса, до сих пор не платят за электроэнергию», — сказал экс-глава Укрэнерго.
По его мнению, из-за этого цены на электрическую энергию вырастут. Вероятность такого сценария превышает 90%: «Вероятность сценария с отключениями — меньше 1%. Вероятность сценария с подъемом цен для населения и возвращением цен для промышленности до показателей, например, октября-ноября прошлого года (потому что сейчас они ниже) я оцениваю в 90+%. Еще где-то 5−10% я оставляю на сценарий дефолта „зеленых“, то есть государство пойдет на отказ от своих обязательств, создаст инвестиционный кризис для уменьшения социальной напряженности».
По словам экс-главы Укрэнерго, критической точкой будет май-июнь текущего года.
Ковальчук добавил, что сейчас средневзвешенная цена на электроэнергию для населения составляет около 1,28 грн за киловатт-час (без НДС).
«У нас есть области — например Луганская — где только тариф на распределение составляет 1,14 грн. Если к этому добавить передачу и поставку, то там цена электричества как товара вообще отрицательная. Объективно этот тариф не соответствует экономическим реалиям. Поэтому он вырастет, они не смогут долго это сдерживать. Вырастет минимум в полтора раза», — заявил он.
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