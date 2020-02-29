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В суд направили дело должностных лиц «Правэкс-Банка» за подделку перевода на 21 млн грн

В суд направили дело должностных лиц «Правэкс-Банка» за подделку перевода на 21 млн грн

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительные акты в отношении служащих «Правэкс-Банка», которых подозревают в подделке документов для перевода средств на сумму более 21 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинительные акты в суд направили в отношении двух должностных лиц финучреждения.

По версии следствия, они оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод средств на общую сумму более чем 21 млн грн.

Дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод…) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины им грозит штраф или заключение до 5 лет.

По материалам hromadske.tv
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