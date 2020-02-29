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В этом году более 300 тыс. семей получат "пакет малыша" - Минсоцполитики

В этом году более 300 тыс. семей получат "пакет малыша" - Минсоцполитики

В этом году более 300 тыс. семей при рождении ребенка получат “пакет малыша”.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

“В 2020 году более 330 тыс. семей при рождении ребенка получат “пакет малыша”, – заявила Соколовская, комментируя решение Правительства, которое было принято на очередном заседании 3 марта 2020 года.

По словам Соколовской, Минсоцполитики разработало новый механизм финансирования единовременной натуральной помощи “пакет малыша” за счет Госбюджета-2020 и предусмотрело на эту программу 1,6 млрд грн.

“Глава министерства пояснила, что заканчивается период пилотирования проекта по “пакету малыша”, который проводился при поддержке международных партнеров – структур Организации Объединенных Наций и в рамках проекта международной технической помощи в обеспечении социальной защиты и ответственного родительства в Украине”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что отныне Минсоцполитики определено главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению семьям при рождении детей единовременной натуральной помощи “пакета малыша”.

По материалам УНН
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