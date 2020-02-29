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Регулятор Германии признал криптовалюты финансовыми инструментами

Регулятор Германии признал криптовалюты финансовыми инструментами

Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) классифицировал цифровые активы как финансовые инструменты.

Об этом сообщает Finance Magnates.

Согласно финансовому регулятору, виртуальные валюты представляют собой: «цифровую ценность, которая не была эмитирована или гарантирована каким-либо центральным банком или государственным органом и не обязательно связана с валютой, определенной законом, и которая не имеет юридического статуса валюты или денег, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена и может передаваться, храниться и торговаться в электронном виде».

Регулирующий орган пояснил, что у нескольких организаций, включая Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), определение криптовалюты частично совпадает. Это и послужило основой для классификации цифровых активов в качестве финансового инструмента.

BaFin отметил, что прежде криптовалюты не попадали ни под одну из его классификаций.

По материалам ForkLog
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