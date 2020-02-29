Регулятор Германии признал криптовалюты финансовыми инструментами

Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) классифицировал цифровые активы как финансовые инструменты.

Об этом сообщает Finance Magnates.

Согласно финансовому регулятору, виртуальные валюты представляют собой: «цифровую ценность, которая не была эмитирована или гарантирована каким-либо центральным банком или государственным органом и не обязательно связана с валютой, определенной законом, и которая не имеет юридического статуса валюты или денег, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена и может передаваться, храниться и торговаться в электронном виде».

Регулирующий орган пояснил, что у нескольких организаций, включая Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), определение криптовалюты частично совпадает. Это и послужило основой для классификации цифровых активов в качестве финансового инструмента.

BaFin отметил, что прежде криптовалюты не попадали ни под одну из его классификаций.