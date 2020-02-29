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BMW представила серийный электрический фастбек Gran Coupe (фото)

BMW представила серийный электрический фастбек Gran Coupe (фото)

Компания BMW официально представила серийный электрический фастбек Gran Coupe, выпуск которого запланирован на 2021 год.

Фото и некоторую информацию относительно авто опубликовала пресс-служба BMW Group.

В публикации сообщается, что фастбек был построен на базе концепта Concept i4. Серийный электрокар проезжает без подзарядок 600 км по циклу WLTP.


Фото: BMW Group

Также заявлено, что авто оборудовано электромоторами, которые обеспечивают мощность в 530 л. с., а до первой сотни Gran Coupe разгоняется за 4,0 секунды.

Внешность фастбека целиком и полностью раскрывают новые фото. Теперь стало понятно, что BMW наградило авто гигантской фальшрадиаторной решеткой. Она представляет собой пластиковую декорированную накладку без отверстий для прохода воздуха.


Фото: BMW Group

Главной особенностью салона электрокара стал ориентированный на водителя вытянутый дисплей, на котором отображаются и приборы, и информация о машине, и данные мультимедийной системы. Общая его архитектура напоминает кроссовер iNext, который должен стать серийным в 2021 году.


Фото: BMW Group

По материалам ТСН
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