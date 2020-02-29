BMW представила серийный электрический фастбек Gran Coupe (фото)

Компания BMW официально представила серийный электрический фастбек Gran Coupe, выпуск которого запланирован на 2021 год.

Фото и некоторую информацию относительно авто опубликовала пресс-служба BMW Group.

В публикации сообщается, что фастбек был построен на базе концепта Concept i4. Серийный электрокар проезжает без подзарядок 600 км по циклу WLTP.



Фото: BMW Group

Также заявлено, что авто оборудовано электромоторами, которые обеспечивают мощность в 530 л. с., а до первой сотни Gran Coupe разгоняется за 4,0 секунды.

Внешность фастбека целиком и полностью раскрывают новые фото. Теперь стало понятно, что BMW наградило авто гигантской фальшрадиаторной решеткой. Она представляет собой пластиковую декорированную накладку без отверстий для прохода воздуха.



Фото: BMW Group

Главной особенностью салона электрокара стал ориентированный на водителя вытянутый дисплей, на котором отображаются и приборы, и информация о машине, и данные мультимедийной системы. Общая его архитектура напоминает кроссовер iNext, который должен стать серийным в 2021 году.



Фото: BMW Group