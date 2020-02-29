Alphabet взялась за защиту океана с помощью технологий искусственного интеллекта

Корпорация Alphabet анонсировала проект Tidal, целью которого является сохранение способности океана поддерживать жизнь. Изначально речь шла о разработке технологий, которые позволят лучше понимать то, что происходит под водой, с акцентом на помощь рыбоводам в управлении и развитии своей деятельности экологически чистыми способами.

Для достижения этой цели команда Tidal из Лаборатории Х разработала систему распознавания и отслеживания рыб с помощью подводных камер и технологий искусственного интеллекта в сочетании с компьютерным зрением.

Руководитель проекта Нил Даве (Neil Davé) утверждает, что большая часть океана остаётся неизученной отчасти из-за того, что это неблагоприятная для электроники среда. Компоненты системы Tidal сделаны таким образом, чтобы противостоять экстремальным условиям морской среды.

По словам Даве, отслеживая и регистрируя поведение рыб, приём пищи, данные об окружающей среде, такие как температура и уровень кислорода, позволяет фермерам принимать более взвешенные решения.

Согласно Financial Times, проект существует уже три года. Система с камерами установлена на рыбных фермах в Европе и Азии, она помогает отслеживать такие виды рыб, как лосось и желтохвост. Компания надеется таким образом сократить потребление дикой рыбы, а океаны не будут страдать от вредных методов рыбного промысла.

«Рыба имеет низкий углеродный след по сравнению с другими источниками животного белка, и сегодня она играет важную роль в кормлении 3 млрд человек, поэтому помощь рыбоводам может оказаться крайне важной как для человечества, так и для здоровья океана», — говорит Нил Даве.