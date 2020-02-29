ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы

Компания Google рассказала о работе сканера вложений в сообщения Gmail, который призван обеспечивать безопасность пользователей, выявляя вредоносные документы.

Как утверждается, на такие документы приходится 58% всех вредоносных поползновений, нацеленных на пользователей Gmail. Эффективное противодействие злоумышленникам стало возможно благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Каждую неделю сканер, являющийся одним из ключевых средств защиты Google, обрабатывает более 300 миллиардов вложений, чтобы блокировать вредоносный контент. При этом 63% заблокированных вредоносных документов отличаются от тех, что были выявлены ранее. Чтобы работать на опережение, сканер полагается на глубокое обучение.

По словам Google, с момента запуска нового сканера в конце 2019 года ежедневный охват документов Office, содержащих вредоносные скрипты, увеличился на 10%.

Помимо модуля обучения сканер содержит специальные анализаторы для каждого типа файлов. Они отвечают за синтаксический анализ документа, выявление общих шаблонов атак, извлечение макросов и т. п. Пока эта технология используется только для сканирования документов Office, но Google продолжает активно ее развивать.