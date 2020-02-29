Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий за март 623 млн грн

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Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март, направив на это 622,6 млн грн, сообщила пресс-служба фонда в Facebook.
ПФУ направил на финансирование мартовских пенсий 623 млн грн.
В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда Украины по решению Кабинета Министров Украины (абзац четвертый части второй статьи 42 Закона №1058).
“По состоянию на 2 марта выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 622,6 млн грн”, – говорится в сообщении.
Кому не будут проиндексированы пенсии госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.); получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн).
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