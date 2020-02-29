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Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий за март 623 млн грн

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий за март 623 млн грн

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март, направив на это 622,6 млн грн, сообщила пресс-служба фонда в Facebook.

ПФУ направил на финансирование мартовских пенсий 623 млн грн.

В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда Украины по решению Кабинета Министров Украины (абзац четвертый части второй статьи 42 Закона №1058).

“По состоянию на 2 марта выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 622,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Ранее на пресс-конференции Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.
  • 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

Кому не будут проиндексированы пенсии госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.); получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн).

По материалам tid.com.ua
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