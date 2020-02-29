Гончарук заявил об улучшении противодействия фурам на дорогах

Решение правительства позволяет дополнительно привлечь 200 инспекторов “Укртрансбезопасности” за счет сокращения территориальных отделений.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук.

“Закупленные ранее 78 комплексов габаритно-весового контроля требуют штата для их обслуживания. Защита дорог от разрушения нарушителями – один из приоритетов безопасности людей на дорогах”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

С 25 сентября 2019 года в Украине за перегруженные фуры штраф достигает 34 тысяч гривен.