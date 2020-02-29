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Гончарук заявил об улучшении противодействия фурам на дорогах

Гончарук заявил об улучшении противодействия фурам на дорогах

Решение правительства позволяет дополнительно привлечь 200 инспекторов “Укртрансбезопасности” за счет сокращения территориальных отделений.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук.

“Закупленные ранее 78 комплексов габаритно-весового контроля требуют штата для их обслуживания. Защита дорог от разрушения нарушителями – один из приоритетов безопасности людей на дорогах”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Вес фуры по стандартам не может превышать 40 тонн. При этом нагрузка на одну ось не должна превышать 11 тонн, на сдвоенную – 18 тонн, а на тройную – 24 тонны.
По материалам depo.ua
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