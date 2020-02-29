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Наградили лучших руководителей розницы банков – FinAwards 2020

Наградили лучших руководителей розницы банков – FinAwards 2020

На днях в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Лучшего руководителя розницы».

Как выбирали? Искали лучшего среди руководителей розничного бизнеса банков: заместители глав правления, директора или начальники департаментов/управлений розничного бизнеса банков, которые отвечают за развитие продуктового ряда и клиентских сервисов для розничного бизнеса.

Важное условие — наличие ощутимых положительных изменений в показателях розничного бизнеса по итогам 2019 года, которые можно проверить/подтвердить в открытых источниках данных.

Банки сами определяли, кого из своих сотрудников выдвинуть на эту номинацию. Более того, банкам была предоставлена возможность выдвинуть на номинацию руководителя розничного бизнеса другого банка, чьи заслуги они считают значимыми.

При этом если кандидата от банка предложил также и другой банк, то ему засчитывается дополнительный голос. Победитель определялся путем голосования жюри, других банков и пользователей сайта.

Кто же лучшие из лучших? По результатам голосования Третье место занял Алексей Шабан, руководитель розничного бизнеса ПриватБанка. На втором месте оказался Себастьян Рубай, заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ. Первое место за Антоном Тютюном, заместителем Председателя правления Ощадбанка.


На фото Антон Тютюн, заместитель Председателя правления Ощадбанка

Как рассказал порталу Finance.ua Антон Тютюн, в его работе самое простое – это понимать как нужно сделать, а вот реализовать это на практике – это, как правило, не так просто. Со слов победителя, добиться первенства ему помогла сильная команда.

Справка Finance.ua:

  • Антон Тютюн родился 14 марта 1977 года.
  • Получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете, специальность – «банковское дело».
  • Профессиональную деятельность начал в 2000 году в Укрсоцбанке, где поднялся по карьерной лестнице от экономиста второй категории до заместителя директора Центра розничного бизнеса.
  • С 2008 по 2010 год работал заместителем Председателя правления по розничному бизнесу, членом правления БТА Банка.
  • С октября 2010 года работает на должности заместителя Председателя правления Ощадбанка.
По материалам Finance.UA
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