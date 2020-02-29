Стокгольмский арбитраж запретил продажу акций Проминвестбанка

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 2 марта подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка – украинской «дочки» российского «Внешэкономбанка» (ВЭБ.РФ).

В ВЭБ напомнили, что в августе 2019 года госкорпорация попросила Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБ.

«Украина же попыталась обжаловать решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 г. состав арбитража безоговорочно поддержал ВЭБ.РФ и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе», – говорится в сообщении ВЭБ.

При этом в российской госкорпорации опасаются, что власти Украины нарушат обеспечительную меру и спешно проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка.

«Представители Украины часто говорят о своем уважении к решениям международных инстанций, но в нашем деле они до сих пор не решились это уважение проявить», – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, пишет ТАСС.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с РФ компенсаций за активы в Крыму.

После этого Государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.

28 августа 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка и обязал возместить ВЭБ понесенные арбитражные расходы.

В свою очередь Министерство юстиции 21 октября 2019 г. подало апелляцию в Арбитражный суд Стокгольма на соответствующее решение, которое должно быть рассмотрено до 2 марта 2020 года, в соответствии с расписанием.

Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 г. удовлетворил ходатайство Минюста и приостановил рассмотрение дела по иску ВЭБ по выполнению решения Стокгольмского арбитража до принятия решения по апелляции.

В ноябре 2019 г. Верховный суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, отклонив кассационные жалобы ВЭБ.РФ и Проминвестбанка об отмене запрета ГИС на продажу 99,77% акций банка.

В января 2020 года корпорация «ВЭБ.РФ» дважды пыталась заблокировать принудительную продажу акций ПИБ через Окружной админсуд Киева.

В частности, Проминвестбанк подал иск в отдел принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы в деле №640/2905/20.