Расходы госбюджета в 2019 году составили более триллиона грн - Госказначейство

Расходы государственного бюджета в 2019 году провели в сумме 1 072,9 млрд грн. Это 95% от плановых назначений.

Об этом говорится в публичном отчете председателя казначейства Татьяны Слюз об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины по 2019 год.

“Кассовые расходы государственного бюджета в 2019 году проведены в сумме 1 072,9 млрд грн, что составляет 95,0% годовых плановых назначений. По сравнению с 2018 годом проведено расходов больше на 87,0 млрд грн или на 8,8%, в том числе: кассовые расходы общего фонда составили 953,0 млрд грн, или 97,0% годовых плановых назначений”, – говорится в отчете.

Указано, что по сравнению с 2018 годом проведено на 68,8 млрд грн больше расходов, или на 7,8%. Кассовые расходы специального фонда составляли 119,9 млрд грн, или 81,8% годовых плановых назначений. По сравнению с 2018 годом проведено расходов больше на 18,2 млрд грн, или на 17,9%.