Расходы госбюджета в 2019 году составили более триллиона грн - Госказначейство

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Расходы государственного бюджета в 2019 году провели в сумме 1 072,9 млрд грн. Это 95% от плановых назначений.
Об этом говорится в публичном отчете председателя казначейства Татьяны Слюз об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины по 2019 год.
“Кассовые расходы государственного бюджета в 2019 году проведены в сумме 1 072,9 млрд грн, что составляет 95,0% годовых плановых назначений. По сравнению с 2018 годом проведено расходов больше на 87,0 млрд грн или на 8,8%, в том числе: кассовые расходы общего фонда составили 953,0 млрд грн, или 97,0% годовых плановых назначений”, – говорится в отчете.
Указано, что по сравнению с 2018 годом проведено на 68,8 млрд грн больше расходов, или на 7,8%. Кассовые расходы специального фонда составляли 119,9 млрд грн, или 81,8% годовых плановых назначений. По сравнению с 2018 годом проведено расходов больше на 18,2 млрд грн, или на 17,9%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук: Зиму мы прошли прекрасноВчера, 14:15 - 1755 16
Техосмотр автомобилей собираются вернутьВчера, 19:00 - 3198 15
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьВчера, 21:30 - 11108 10
Ипотека может остановить отток кадров из УкраиныВчера, 17:34 - 2599 9
Профессиональный этикет в МФО: миф или реальностьВчера, 16:45 - 3432 6
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьВчера, 21:30 - 11108 10
Индексации пенсий быть: Минсоцполитики анонсировало рост выплат (инфографика)Вчера, 20:06 - 3670 5
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 3443
Профессиональный этикет в МФО: миф или реальностьВчера, 16:45 - 3432 6
Техосмотр автомобилей собираются вернутьВчера, 19:00 - 3198 15
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 1943
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 950 4
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6159
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1997
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 2012